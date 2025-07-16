Жена-украинка итальянского министра опозорила мужа в аэропорту

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Итальянский министр извинился за скандал с женой-украинкой в аэропорту

Видео, где женщина в сопровождении охраны проходит без очереди при сдаче багажа в римском аэропорту Фьюмичино, вызвало бурную реакцию в соцсетях, сообщает «Лента.ру» .

Как выяснилось, на кадрах, снятых актером Лукой Дзингаретти, запечатлена Ольга Сохненко — супруга министра по делам предприятий «Сделано в Италии» Адольфо Урсо.

«Я искренне сожалею, если это создало неудобства другим пассажирам. Подобное поведение совершенно не соответствует моим принципам, что хорошо известно моим коллегам и знакомым», — заявил министр.

Скандал получил особый резонанс на фоне того, что жена высокопоставленного чиновника является уроженкой Украины. Местные СМИ отмечают, что случай в аэропорту вновь поднял вопросы о привилегиях политической элиты.