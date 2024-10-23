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В Сети появились фото с предполагаемыми террористами, напавшими на Tusaş

Фотографии предполагаемых террористов, которые напали на аэрокосмическую компанию Tusaş в Анкаре, опубликовали в Сети. Видно, что они вооружены и ведут перестрелку, сообщает Baza .

На одном из кадров можно рассмотреть двоих боевиков. Их лиц не видно, в руках они держат автоматы. На втором фото хорошо видно лицо мужчины, который прорвался в здание.

По предварительным данным, террористы подъехали к зданию на автомобиле, началась перестрелка, затем раздался взрыв. На данный момент известно о девяти погибших, среди них — двое охранников.

Как минимум 10 человек находятся в заложниках у боевиков. Среди пленников есть инженеры.

Ранее появилось видео взрыва и перестрелки у авиакосмической компании. Корпорация занимается производством космического оборудования и армейских самолетов.