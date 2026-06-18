ChatGPT уступил конкурентам более половины рынка ИИ-ассистентов

ChatGPT впервые отдал конкурентам более половины мирового рынка ИИ-ассистентов. Доля сервиса OpenAI к концу мая 2026 года снизилась до 46,4%, сообщает «Царьград» .

Издание TechCrunch со ссылкой на Sensor Tower пишет, что главными конкурентами ChatGPT стали Gemini от Google и Claude от Anthropic. Их доли достигли 27,7% и 10,3% соответственно.

ChatGPT все еще остается самым популярным ИИ-ассистентом. Сервисом пользуются более 1,1 млрд человек в месяц. Gemini занимает второе место с 662 млн пользователей.

Аналитики считают ситуацию тревожным сигналом для OpenAI. Пользователи все чаще переключаются между сервисами не только из-за функций, но и из-за репутационных рисков.

После объявления о сотрудничестве OpenAI с Министерством обороны США в феврале число удалений приложения заметно выросло. Эксперты считают, что ChatGPT может дальше терять позиции, если компания не учтет ценности аудитории.

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