ChatGPT уступил конкурентам более половины рынка ИИ-ассистентов
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ChatGPT впервые отдал конкурентам более половины мирового рынка ИИ-ассистентов. Доля сервиса OpenAI к концу мая 2026 года снизилась до 46,4%, сообщает «Царьград».
Издание TechCrunch со ссылкой на Sensor Tower пишет, что главными конкурентами ChatGPT стали Gemini от Google и Claude от Anthropic. Их доли достигли 27,7% и 10,3% соответственно.
ChatGPT все еще остается самым популярным ИИ-ассистентом. Сервисом пользуются более 1,1 млрд человек в месяц. Gemini занимает второе место с 662 млн пользователей.
Аналитики считают ситуацию тревожным сигналом для OpenAI. Пользователи все чаще переключаются между сервисами не только из-за функций, но и из-за репутационных рисков.
После объявления о сотрудничестве OpenAI с Министерством обороны США в феврале число удалений приложения заметно выросло. Эксперты считают, что ChatGPT может дальше терять позиции, если компания не учтет ценности аудитории.
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