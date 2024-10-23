Террористы в Анкаре захватили заложников

сегодня в 17:26

Террористы в Анкаре могли захватить в заложники инженеров

Атаковавшие здание турецкой аэрокорпорации TUSAŞ террористы захватили заложников. Среди пленников есть инженеры, сообщает «Осторожно, новости» со ссылкой на турецкую прессу.

Также у входа в здание слышали новый взрыв.

По некоторым данным, за нападением на объект TUSAŞ в Анкаре может стоять «Рабочая партия Курдистана», которая с 1980-х борется за формирование национально-территориальной автономии курдов.

Ранее появилось видео взрыва и перестрелки у авиакосмической компании Tusaş. Аэрокорпорация занимается производством космического оборудования и армейских самолетов.

