Появилось видео взрыва и перестрелки у авиакосмической компании Tusaş в Анкаре

Турецкие СМИ опубликовали кадры взрыва и перестрелки на производственном объекте авиакосмической компании Tusaş в Анкаре. Видео показало издание Hürriyet, сообщает РИА Новости .

На опубликованном видео можно заметить серый дым у входа в объект. Рядом припарковано множество машин, у некоторых сработала сигнализация. У здания есть люди. Затем раздается стрельба.

О взрыве в Анкаре стало известно 23 октября. Tusaş — это компания, которая производит космическое оборудование и военные самолеты.

В МВД Турции сообщили о теракте на производственном объекте. По информации ведомства, есть погибшие и пострадавшие.