Люди погибли при теракте на объекте аэрокосмической корпорации в Анкаре

МВД Турции сообщило о теракте на производственном объекте авиакосмической компании TUSAŞ в Анкаре. В результате террористической атаки есть погибшие и пострадавшие, сообщает РИА Новости .

Министр внутренних дел Турции Али Ерликая подтвердил информацию, что при теракте в столице есть жертвы. По данным телеканала NTV, напавшие на объект компании террористы также могли захватить заложников и проникнуть в служебные помещения.

После террористического акта на месте ЧП началась стрельба. Телеканал Habertürk заявил о множественных нарядах полиции, правоохранители вступили в перестрелку с боевиками.

По информации турецкой прессы, теракт произошел в районе Кахраманказан у здания корпорации TUSAŞ. Компания производит самолеты для армии и космическое оборудование.