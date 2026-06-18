В Подмосковье внесли изменения в бюджет Территориального фонда ОМС

Во время 139-го заседания Мособлдумы были внесены изменения в бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования, передает корреспондент РИАМО.

«Мы рассматриваем увеличение объема доходов бюджета фонда в 2026 году на 4,4 млн рублей. Это будет за счет поступлений в виде межбюджетных трансфертов из бюджета ФОМС, а также за счет поступления из бюджета Московской области», — уточнил во время заседания председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.

В региональном парламенте отметили, что расходы вырастут примерно на 4,5 млн рублей. Средства направят на оплату труда врачей и среднего медперсонала, стимулирующие выплаты за выявление онкологии на профилактических осмотрах, на оказание медицинской помощи по программе ОМС лицам, застрахованным в других субъектах, и др.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отчитался президенту России Владимиру Путину о развитии здравоохранения в регионе. Он подчеркнул, что в Подмосковье активно работает программа привлечения врачей.

«Делаем заметные стимулирующие выплаты тем, кто особенно идет в первичное звено. Стационары тоже важны, безусловно, но первичное звено, я абсолютно согласен, узкие специалисты — это на вес золота сегодня», — заявил Воробьев.

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