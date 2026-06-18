За парковку на газонах в Подмосковье грозит штраф до 100 тыс рублей
Фото - © Vladimir Sviridenko / Фотобанк Лори
В ходе 139-го заседания Мособлдума приняла закон, изменяющий ответственность за парковку на газонах и у контейнерных площадок, передает корреспондент РИАМО.
Во время заседания регионального парламента уточнена административная ответственность за парковку транспорта на газонах, цветниках и участках с зелеными насаждениями.
Так, сумма штрафа составляет:
- на должностных лиц — от 20 до 50 тыс. рублей;
- на юридических лиц — от 50 до 100 тыс. рублей.
Для граждан размер остается прежним — от 3 до 5 тыс. рублей.
Кроме того, изменилась ответственность за парковку грузового транспорта, кроме случаев погрузки-разгрузки, во дворах и внутриквартальных территориях. Теперь штрафы составляют:
- для должностных лиц — от 10 до 20 тыс. рублей;
- для юридических лиц — от 20 до 50 тыс. рублей.
Для граждан размер остается прежним — от 3 до 5 тыс. рублей.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.
«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано», — сказал Воробьев.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.