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9 человек погибли при теракте на территории аэрокосмической компании в Анкаре

Во время теракта в Анкаре, который произошел на территории аэрокосмической компании Tusaş, погибли девять человек. Из них двое — охранники предприятия, сообщает SHOT .

На опубликованных в Сети кадрах можно разглядеть лица террористов, атаковавших предприятие. По предварительным данным, они удерживают заложников.

Террористы вооружены пистолетами и автоматами. Боевики разделились на две группы, смертник подорвал себя у входа в здание. Вторая группа проникла в компанию через проходную. Перестрелка внутри продолжается.

Мощный взрыв прогремел на территории Tusaş 23 октября. Турецкие СМИ опубликовали кадры инцидента и перестрелки на производственном объекте.