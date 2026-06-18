«Ощупывание»: «Радиостанция Судного дня» передала новое загадочное сообщение
Фото - © Кузин Алексей / Фотобанк Лори
«Радиостанция Судного дня», известная как «Жужжалка», передала новое загадочное сообщение, сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи».
Сигнал поступил в четверг в 10:50 по московскому времени.
В эфире транслировали: «НЖТИ 87076 ОЩУПЫВАНИЕ 4068 5547».
УВБ-76 — коротковолновая радиостанция, которая работает с 1976 года. В большинстве случаев она воспроизводит непродолжительный жужжащий сигнал, за что получила название «Жужжалка».
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.