«Ощупывание»: «Радиостанция Судного дня» передала новое загадочное сообщение

сегодня в 12:03

Сигнал поступил в четверг в 10:50 по московскому времени.

В эфире транслировали: «НЖТИ 87076 ОЩУПЫВАНИЕ 4068 5547».

УВБ-76 — коротковолновая радиостанция, которая работает с 1976 года. В большинстве случаев она воспроизводит непродолжительный жужжащий сигнал, за что получила название «Жужжалка».

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