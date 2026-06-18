Заплакала на оглашении приговора: Александре Митрошиной назначили 3 года условно

Суд признал блогершу Александру Митрошину виновной в отмывании 127 млн рублей и назначил ей наказание в виде трех лет условно. Также она должна выплатить штраф в размере 900 тыс. рублей, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по городу Москве.

Кроме того, имущество Митрошиной на общую сумму 115 млн рублей будет обращено в доход государства. Ранее гособвинение запрашивало для блогерши 3 года колонии, штраф и конфискацию имущества.

Перед оглашением приговора Митрошина в своем последнем слове отметила, что сразу же выплатила налоговую недоимку, как только у нее появилась такая возможность. Девушка добавила, что просто «покупала квартиры для себя, не вкладывая в это никакого умысла».

При этом она утверждала, что готова к любому решению суда. Девушка даже приехала на заседание с большой спортивной сумкой, ожидая, что ее отправят в колонию.

Как пишет SHOT, после того, как приговор был озвучен, Митрошина не сдержала слез радости. На заседание с ней приехал супруг, который крепко обнял блогершу после вынесенного решения. Также девушке отменили домашний арест.

В марте 2025 года Митрошину задержали в аэропорту Сочи после прилета из ОАЭ. У девушки была задолженность перед ФНС, но она приобрела себе дорогую недвижимость в центре Москвы. Следствие считало, что Митрошина купила квартиры на сэкономленные на налогах деньги.

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