Прокуратура запросила для Александры Митрошиной 3 года колонии

Прокуратура Москвы попросила назначить блогеру Александре Митрошиной 3 года колонии по делу об отмывании денег, сообщает kp.ru .

Гособвинение также попросило оштрафовать 31-летнюю Митрошину на 900 тысяч рублей и обратить в доход государства принадлежащие ей 115 млн рублей.

Митрошина, известная в сети как «Матерь бложья», продавала курсы по ведению соцсетей. В 2023 году ее обвинили в неуплате налогов на 120 млн рублей через дробление бизнеса. После погашения долга перед ФНС дело закрыли.

В марте 2025 года Митрошину задержали в аэропорту Сочи после прилета из ОАЭ. Следствие считает, что на сэкономленные на налогах деньги она покупала недвижимость в Москве. С тех пор блогер находится под домашним арестом.

Защита настаивает, что умысел на легализацию средств не доказан: квартиры покупались открыто, происхождение денег Митрошина не скрывала. Адвокат Андрей Мишонов заявил, что запрос прокурора не означает готовый приговор, но риск реального срока высокий, если суд признает сделки способом легализации доходов.

Адвокат Вадим Багатурия считает, что Митрошина может получить условный срок. Весной 2025 года блогера Елену Блиновскую по делу о налогах и отмывании денег приговорили к 5 годам колонии.

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