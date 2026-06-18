Спасатель объяснила, как помочь тонущему человеку

Заместитель начальника отдела по обеспечению безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Москве Людмила Боярова дала инструкцию для очевидцев ЧП на воде. Главные шаги — не паниковать, позвать людей и найти спасательные средства.

Боярова отметила, что сначала нужно привлечь внимание окружающих. Чем больше людей включится в помощь, тем выше шанс быстро спасти тонущего.

«Лишних людей в этом деле не бывает: кто-то подплывет к утопающему, другие побегут за профессиональными спасателями, третьи — за лодкой. Крикните утопающему, что сейчас ему помогут, что помощь уже спешит. Возможно, эти слова немного успокоят его, и это даст ему возможность продержаться на поверхности подольше», — пояснила Людмила Боярова в эфире радио Sputnik.

Если человек тонет недалеко от берега, ему можно бросить спасательный круг, надувной матрас или жилет. Боярова добавила, что при выходе на воду в лодке спасательные средства должны быть на борту.

«Если вы купаетесь в лодке, то спасательные средства должны быть на ней обязательно. Спасать человека, используя плавсредство, намного проще, чем делать это вплавь», — добавила Людмила Боярова.

Спасатель также напомнила водителям маломерных судов о правилах безопасности: нельзя выходить на судовой ход, подплывать к проходящим судам, пересекать курс больших судов и перегружать катер. В лодке нужно надевать спасательный жилет и не подставлять борт волне.

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