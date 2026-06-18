Диетолог назвала магазинные йогурты «котом в мешке»

Мойсенко отметила, что слово «натуральный» не гарантирует состав и качество продукта. По ее словам, в магазинных йогуртах могут быть пальмовое масло, глютен, сахар и красители.

«Да, может быть написано „натуральный“, но слово „натуральный“ ни к чему не обязывает, нет критериев „натуральный“, поэтому мы не знаем, насколько он на самом деле натуральный, и что производители имеют в виду. Там может присутствовать пальмовое масло, там может присутствовать глютен для плотности этого йогурта, там может присутствовать избыточный сахар, там могут быть как минимум аллергены в виде красителей, там 100% не будет никаких полезных пробиотиков. Если обратите внимание — сроки годности у покупного йогурта очень высокие, поэтому мы покупаем странный весьма продукт — кота в мешке», — предупредила Римма Мойсенко в эфире радио Sputnik.

Диетолог посоветовала готовить йогурт дома: разогреть молоко почти до кипения, остудить, добавить закваску и дать ей настояться. По ее словам, так можно получить продукт с пробиотической флорой, белками, умеренным количеством жиров и углеводов.

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