Легковушка врезалась в автобус на северо-востоке Москвы

Жесткое ДТП с участием автомобиля и пассажирского автобуса произошло на северо-востоке Москвы. Легковушка выехала на встречную полосу и влетела в общественный транспорт, сообщает «Осторожно, Москва» .

Авария произошла на Костромской улице перед остановкой «Детская поликлиника» в сторону метро «Бибирево». По предварительным данным, водитель легковушки не справился с управлением.

В результате иномарка вылетела на «встречку», где ехал автобус маршрута № 618. После столкновения, по словам очевидцев, у общественного транспорта разбилось лобовое стекло. У иномарки после удара отлетело колесо.

Обстоятельства ДТП и информация о количестве пострадавших уточняются.

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