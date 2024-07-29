В РЖД создана горячая линия по вопросам схода поезда под Волгоградом

Для родственников пострадавших и пассажиров сошедшего с рельсов поезда № 481 Казань — Адлер заработала горячая линия по вопросам, связанным с ЧП: 8-800-775-00-00, далее нажать 2, сообщает пресс-служба компании.

В понедельник из-за столкновения поезда с КАМАЗом с рельсов сошли несколько вагонов. ЧП произошло под Волгоградом. Всего пострадало 140 человек, среди которых есть дети. В больницы доставили 15 человек, в том числе три ребенка.

Всего в пассажирском составе на момент аварии было 803 человека. По предварительной информации, погибших в результате инцидента нет.

По факту столкновения следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации ж/д транспорта.