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СК возбудил дело по факту схода пассажирского поезда в Волгоградской области

СК РФ возбудил уголовное дело по факту схода пассажирского поезда, столкнувшегося с грузовиком в Волгоградской области, сообщает пресс-служба ведомства.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена).

По данным следствия, 29 июля днем пассажирский поезд Казань-Адлер столкнулся с грузовиком КАМАЗ на нерегулируемом переезде, расположенном на 185 км перегона Котельниково-Гремячий в Волгоградской области.

В результате ЧП опрокинулись несколько пассажирских вагонов.

Ранее стало известно, что после столкновения поезда и грузовика пострадало не менее 100 человек. Водителя КАМАЗа госпитализировали в тяжелом состоянии.