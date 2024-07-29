Водитель столкнувшегося с поездом грузовика госпитализирован под Волгоградом

Водителя КАМАЗа, столкнувшегося с пассажирским поездом в Волгоградской области, госпитализировали в тяжелом состоянии, сообщает SHOT .

За жизнь мужчины борются медики.

По данным Mash, водитель на грузовике, принадлежащем столичной стройкомпании, вез песок с карьера на стройплощадку предприятия ЕвроХим-ВолгаКалий. Он решил проехать прямо перед составом через нерегулируемый железнодорожный переезд.

Как отметили очевидцы, поезд наехал прямо на кабину грузового автомобиля, протаранив ее. Она полностью разрушена.

В результате столкновения 6 вагонов поезда упали на бок, три наклонились. По предварительным данным, пострадали не менее 100 человек. Всего в поезде находились около 800 пассажиров. Из перевернувшихся вагонов люди выбирались самостоятельно через окна, им помогали другие пассажиры.