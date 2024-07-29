SHOT: число пострадавших при сходе поезда под Волгоградом увеличилось до 140
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В результате столкновения пассажирского поезда с грузовиком в Волгоградской области пострадало 140 человек, сообщает SHOT.
29 июля из-за столкновения с КАМАЗом с рельсов сошли несколько вагонов состава пассажирского поезда под Волгоградом. 140 человек, среди которых есть дети, пострадали.
По предварительным данным, погибших нет. Водитель грузовика, 43-летний Асламбек У, госпитализирован в тяжелом состоянии. У него диагностированы травмы головы и конечностей.
СК возбудил уголовное дело по факту схода поезда. Расследование ведется по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.