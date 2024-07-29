сегодня в 14:31

SHOT: число пострадавших при сходе поезда под Волгоградом увеличилось до 140

В результате столкновения пассажирского поезда с грузовиком в Волгоградской области пострадало 140 человек, сообщает SHOT .

29 июля из-за столкновения с КАМАЗом с рельсов сошли несколько вагонов состава пассажирского поезда под Волгоградом. 140 человек, среди которых есть дети, пострадали.

По предварительным данным, погибших нет. Водитель грузовика, 43-летний Асламбек У, госпитализирован в тяжелом состоянии. У него диагностированы травмы головы и конечностей.

СК возбудил уголовное дело по факту схода поезда. Расследование ведется по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.