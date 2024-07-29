«Кабину размозжило»: поезд сильно поврежден после столкновения с грузовиком под Волгоградом

Кабина локомотива поезда Казань-Адлер получила сильнейшие повреждения. Машинисты применили экстренное торможение, чтобы предотвратить столкновение с КАМАЗом, но это не спасло, сообщает SHOT .

Машинист поезда Казань — Адлер выжил при столкновении с КАМАЗом. Сейчас его допрашивают. Водитель грузовика госпитализирован и находится в тяжелом состоянии.

Грузовик был арестован ФССП из-за долгов строительной компании (которой он принадлежит) в 6 млн рублей. По данным SHOT, на самой машине не было автомобильных штрафов.

В пассажирском поезде Казань-Адлер ехали 812 человек, сообщил ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.