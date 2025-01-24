В Рязанской области ликвидируют последствия падения обломков беспилотника

В Рязанской области ликвидируют последствия попадания обломков сбитого беспилотника на территории одного из предприятий, сообщает РИА Новости со ссылкой на оперштаб региона.

Отмечается, что пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что на территории Ново-Рязанской ТЭЦ и нефтезавода АО «РНПК» начался пожар.

Обломки беспилотника в результате атаки на Рязань попали в частный дом, после чего произошел пожар, сообщил губернатор Павел Малков.