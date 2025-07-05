Российская актриса Ходченкова попала под украинские санкции

Актрису обвиняют в «сознательном нарушении границы» при посещении Крыма, а также в «незаконной коммерческой деятельности» на полуострове и поддержке «оккупационной политики».

Ходченкова стала не первой российской знаменитостью, попавшей в этот список. Ранее туда были внесены певица Земфира (признанная в России иноагентом) за «отрицание российской агрессии» и актриса Чулпан Хаматова — за посещение Крыма.

Украинские власти рассматривают въезд в Крым через территорию России как нарушение государственной границы, поскольку полуостров они считают «временно оккупированной территорией». Включение в базу «Миротворца» может привести к запрету на въезд в Украину и другим ограничениям.

В России подобные действия Киева расценивают как дискриминацию и нарушение прав граждан. Ранее МИД РФ неоднократно заявлял, что посещение Крыма является внутренним делом России и не подлежит международному осуждению.

Сама Ходченкова пока не прокомментировала своё попадание в список.