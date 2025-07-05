Особо напряжённая ситуация складывается в районе села Теткино Курской области.

«Украинские формирования бросают в бой значительные силы, не считаясь с потерями, но все их атаки успешно отражаются российскими подразделениями», — отметил Марочко. По его словам, российские войска не только сдерживают натиск противника, но и проводят работу по выравниванию линии фронта, укрепляя свои позиции.

Эксперт подчеркнул, что ВСУ продолжают попытки проникновения на территорию России, однако эти атаки носят скорее демонстративный характер и не приводят к значительным изменениям на фронте. В то же время, по данным источников, украинская сторона несёт существенные потери в живой силе и технике.