Экс-чемпион UFC отреагировал на инициативу провести турнир в Белом доме

Конор Макгрегор вызвался на бой в Белом доме по приглашению Трампа

Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор мгновенно отреагировал на сенсационное заявление президента США Дональда Трампа о планах проведения турнира смешанных единоборств в Белом доме, сообщает газета "Известия" .

Ирландский боец, известный своей харизмой и скандальными высказываниями, написал в Х о намерении принять бой.

«Это будет честь! Записывайте меня!», - указал спортсмен. демонстрируя готовность стать главной звездой необычного мероприятия.

Трамп, выступая 4 июля, анонсировал бой UFC как часть грандиозного празднования 250-летия независимости США в 2026 году. Однако президент не уточнил деталей, оставив пространство для спекуляций. Инициатива уже вызвала бурную реакцию:

Поклонники спорта разделились во мнениях — одни восторгаются смелостью идеи, другие сомневаются в целесообразности превращения президентской резиденции в бойцовскую клетку. Для UFC это станет беспрецедентным случаем, ведь организация всегда дистанцировалась от политики.

Макгрегор, несмотря на перерыв в карьере после тяжелой травмы ноги в 2021 году, остается главным медийным лицом промоушена. Его участие могло бы гарантировать рекордные просмотры, но эксперты сомневаются, что 37-летний боец сможет вернуться к прежнему уровню.