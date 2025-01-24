В результате атаки беспилотника на Рязань загорелся жилой дом

Обломки беспилотника в результате атаки на Рязань попали в частный дом, после чего произошел пожар, сообщил губернатор Павел Малков в Telegram-канале .

В результате никто не пострадал. Возгорание уже ликвидировано.

«Возник пожар, который был ликвидирован в кратчайшие сроки. Пострадавших нет. Поручил оказать семье необходимую помощь», — отметил губернатор.

Ранее система ПВО отразила атаку беспилотника в Подмосковье. Дроны, летевшие на Москву, сбиты в городском округе Коломна и Раменском городском округе.