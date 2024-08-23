В результате взрыва парома в порту «Кавказ» пострадали 13 членов экипажа
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В результате взрыва парома с грузом горючего в порту «Кавказ» Краснодарского края пострадали 13 членов экипажа, сообщает ТАСС.
По данным медицинских служб, четыре человека были доставлены в больницу. Еще девятерых членов экипажа отпустили на амбулаторное лечение после оказания им первой помощи.
Отмечается, что еще четверо спасенных сотрудников, которые сопровождали груз, не пострадали в результате ЧП.
Ранее спасатели вытащили из воды 17 членов экипажа ж/д парома «Конро Трейдер». Он затонул в четверг после атаки ВСУ в порту «Кавказ» Краснодарского края.
Спасатели продолжают поиски еще одного человека. Его местонахождение неизвестно.