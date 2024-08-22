Один человек считается пропавшим в порту «Кавказ»
После взрыва парома в порту «Кавказ» не могут найти одного человека
После взрыва парома с грузом горючего в порту «Кавказ» не могут найти одного человека, сообщили в пресс-службе МЧС.
«В Краснодарском крае продолжаются поиски. По уточненной информации, неизвестно местонахождение одного человека», — сказано в сообщении.
Ранее в ведомстве сообщили о спасении 17-ти членов экипажа железнодорожного парома «Конро Трейдер».
Судно было подорвано ракетой ВСУ и затонуло.