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Спасены 17 членов экипажа ж/д парома, затонувшего после атаки ВСУ в порту «Кавказ»

Семнадцать членов экипажа железнодорожного парома «Конро Трейдер», который затонул в результате атаки ВСУ в порту «Кавказ» на Таманском полуострове, удалось спасти, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Операция по спасению остальных продолжается — необходимо найти еще двух человек», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что на месте происшествия установлены боновые заграждения, которые не допустят распространения разлитого топлива, а поверхность воды специалисты обработали сорбентом.

Глава региона поблагодарил экстренные службы за оперативность при проведении поисково-спасательных работ.

В четверг украинские силы нанесли удар по порту «Кавказ» на Таманском полуострове. В результате атаки ВСУ в акватории порта затонул паром. На территории порта очагов возгорания нет. На месте происшествия работают экстренные службы.

По предварительным данным, ВСУ могли нанести удар по судну при помощи ракеты «Нептун».