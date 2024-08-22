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Паром затонул в порту «Кавказ» в Краснодарском крае после атаки ВСУ

Железнодорожный паром с топливными цистернами затонул в порту «Кавказ» на Таманском полуострове после атаки украинских военных. Площадь пожара и информация о пострадавших уточняется, сообщает оперштаб Краснодарского края.

Происшествию в порту «Кавказ» присвоен ранг пожара № 3. На место направлен пожарный поезд, 101 сотрудник МЧС и 34 единиц спецтехники. Отмечается, что очагов возгорания на территории самого порта нет.

Ранее стало известно, что ВСУ предприняли попытки нанести удар по порту «Кавказ» в Краснодарском крае. По сообщениям очевидцев, на Таманском полуострове виден огромный столп дыма, а проезд по Крымскому мосту закрыли.

Позже стало известно, что паром «Конро Трейдер», перевозивший цистерны с топливом, был поражен украинской ракетой «Нептун»