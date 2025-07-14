Более 500 онлайн-заявок на подготовку техпаспорта помещения подали в Подмосковье

На портале госуслуг Московской области можно подать заявление на подготовку технического паспорта объекта недвижимости. С начала года онлайн-услугой воспользовались свыше 500 раз. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

Обновлять данные в техническом паспорте нужно, если в квартире сделана перепланировка или переустройство. А именно: после переноса коммуникаций, замены труб, смещения окон или проемов, изменения поэтажного плана и переноса перегородки.

Услуга «Подготовка технического паспорта» доступна на региональном портале в разделе «Дом ЖКХ» — «Документы». Получить ее могут физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели. Для подачи заявления потребуется: заявка на выполнение работ по технической инвентаризации помещения и действующая выписка из ЕГРН, полученная не ранее чем за 10 рабочих дней до подачи запроса, или документ, подтверждающий право собственности.

Услуга предоставляется платно. Стоимость определяется индивидуально, в зависимости от адреса и площади объекта недвижимости. Технический паспорт поступит в личный кабинет в течение 10 рабочих дней.

В рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» жители Московской области могут получать онлайн услуги на региональном портале госуслуг. Нацпроект направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.