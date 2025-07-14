С жителями Мытищ обсудили благоустройство набережной Яузы в округе

Заместитель главы городского округа Мытищи Иван Яськив провел в гимназии № 17 встречу с жителями по вопросам реализации проекта благоустройства набережной реки Яузы с учетом предстоящей реконструкции дорожных объектов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На встрече обсудили этапы проекта по преобразованию пространства, доступность для маломобильных граждан, установку освещения, доступ к новым спортивным площадкам на территории гимназии № 17 и строящейся школы на 1 100 мест по ул. Щербакова, установку камер «Безопасного региона» и многое другое.

Кроме того, жители также смогли задать интересующие их вопросы. Все обращения были внимательно рассмотрены, а участники получили исчерпывающие ответы от представителей администрации.

На встрече также присутствовали замглавы городского округа Ирина Ваврик, первый заместитель председателя Совета депутатов Наталья Гречаная и сотрудники управлений администрации г. о. Мытищи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.