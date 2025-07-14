ФНС сменила статус фирмы: актер Жигунов спас свою компанию от закрытия
Жигунов спас свой продюсерский центр от закрытия из-за неверного адреса
Продюсерский центр актера Сергея Жигунова спасен от закрытия, которое грозило ему из-за неправильно указанного адреса, сообщает Постньюс.
В конце июня налоговая служба собиралась закрыть компанию. Данный процесс ФНС вынуждена была инициировать по причине недостоверных сведений о юридическом адресе.
Известно, что сразу после публикации информации Жигунов вместе с коллегами исправили ошибку, скорректировав адрес. Затем налоговая сняла отметку о недостоверности и сменила статус для компании на действующий.
10 июля фирма продюсера была добавлена в Реестр малого и среднего предпринимательства в качестве микропредприятия. Однако счета компании до сих пор остаются заблокированными в связи с долгом у юридического лица в 185 тыс. рублей.