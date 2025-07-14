Шпагин: Митта первым смешал коммерческое и элитарное кино в один жанр

Режиссер и народный артист России Александр Митта внес большой вклад в отечественное кино в качестве автора, сочетавшего коммерческие и элитарные картины в один жанр, сообщил РИАМО кинокритик и киновед Александр Шпагин.

Александр Митта умер на 93-м году жизни после продолжительной борьбы с раком почки. О кончине Митты стало известно 14 июля.

«Этот человек был первым, кто придумал матрицы соединения коммерческого и элитарного кино. И постоянно парадигмы выстраивал, начал он это еще с конца 60-х годов, что в итоге привело к знаменитому учебнику „Кино между адом и раем“, который учит драматургии. Собственно говоря, где 50% взято с лекал американских учебников по драматургии, а 50% — от Митты самого. Во всяком случае, он был влюблен в эту теорию», — сказал Шпагин.

Он добавил, что в 60-е американский Голливуд на мировом кинорынке начал терять позиции. Поэтому нужно было строить новую киношколу, из которой вышли такие режиссеры, как Стивен Спилберг.

Так появился жанр новых коммерческих фильмов. Они сочетают в себе сложные, неоднозначные темы, в том числе даже притчу. Шпагин напомнил, что Митта именно так снял киноленту «Экипаж».