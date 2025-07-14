Названа причина смерти режиссера Юрия Мороза

В декабре 2023 года у продюсера и режиссера Юрия Мороза обнаружили рак поджелудочной железы. Эта болезнь и стала причиной его смерти 14 июля 2025 года, сообщает SHOT .

В конце июня текущего года здоровье Мороза резко ухудшилось. В связи с этим к нему домой приезжал врач.

В последние месяцы жизни режиссер практически не мог ходить самостоятельно, он пользовался инвалидной коляской и большую часть времени проводил в постели. Ему также был присвоен паллиативный статус.

Юрий Мороз скончался 14 июля. Где и когда его похоронят, пока не сообщается. Массовый зритель знает Мороза по первым сезонам сериала «Каменская», над этим проектом он работал в качестве режиссера. В последние годы он работал над третьим сезоном сериала «Содержанки».