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Режиссер Юрий Мороз умер на 69-м году жизни

В возрасте 68 лет скончался актер, кинорежиссер и продюсер Юрий Мороз, сообщает ТАСС .

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Мороз родился 29 сентября 1956 года в Краснодоне. Являлся выпускником школы-студии МХАТ и режиссерского отделения ВГИКа.

Он режиссировал первые сезоны сериала «Каменская», телефильм «Плагия и белый бульдог», занимался экранизацией «Братьев Карамазовых», а также работал над третьим сезоном сериала «Содержанки».

Ранее в понедельник стало известно о кончине режиссера и народного артиста РФ Александра Митты. Он ушел из жизни в хоспис после продолжительной борьбы с раком почки.