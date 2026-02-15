сегодня в 17:15

В Подмосковье возбудили дело после падения льда на женщину у магазина

В подмосковной Ивантеевке возбудили уголовное дело после происшествия с пострадавшей жительницей. Следователи проводят проверку по статье о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности, об этом сообщили в СУ СК РФ по Московской области .

Предварительно установлено, что происшествие случилось 13 февраля 2026 года. Ледяная глыба сорвалась с кровли здания и обрушилась на проходившую мимо 40-летнюю женщину.

Пострадавшую доставили в медицинское учреждение с травмами. Уголовное дело ведет следственный отдел по Пушкину главного следственного управления Следственного комитета по региону.

Правоохранители опрашивают свидетелей и выясняют, кто должен был отвечать за очистку кровли от снега и наледи. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что областная прокуратура также начала проверку по факту падения глыбы льда на местную жительницу.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.