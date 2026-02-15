Прокуратура начала проверку по факту падения глыбы льда на девушку в Подмосковье

Прокуратура города Пушкин организовала проверку после происшествия, в ходе которого девушка пострадала из-за схода ледяной глыбы с кровли строения. По данным надзорного ведомства, лед рухнул на пострадавшую 13 февраля 2026 года, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области .

Предварительно установлено, что в дневное время недалеко от дома на Студенческом проезде в Ивантеевке на девушку обрушилась масса снега и льда, когда она направлялась в торговую точку. Получившая повреждения гражданка была госпитализирована.

В рамках организованной проверки прокуратура оценит, насколько соблюдались нормы федерального законодательства, включая своевременность организации работ по удалению снежных и ледяных скоплений с крыши владельцами объекта.

Какое-либо решение будет принято позднее в рамках действующего в России закона.

