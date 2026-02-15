Глыба льда упала на голову девушки в Подмосковье

В Подмосковье девушка пострадала в результате падения на нее с крыши глыбы льда. Момент происшествия попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал «112» .

На опубликованных кадрах видно, что девушка шла по направлению к зданию, в котором находится в том числе один из пунктов выдачи заказов популярного маркетплейса. В какой-то момент, судя по всему, она услышала звук падающего льда, на секунду остановилась и посмотрела вверх. Именно в этот момент ей по голове ударила глыба льда, после чего пострадавшая упала на землю.

Рядом с местом происшествия находились прохожие, которые тут же бросились помогать пострадавшей. На кадрах также видно, что после падения девушка руками обхватила голову.

Очевидцы утверждают, что с данного здания не в первый раз падает лед и снег, а вход в магазин защищает тонкий и хрупкий козырек.

На момент публикации заметки о состоянии девушки ничего не сообщается. Обстоятельства случившегося выясняются компетентными органами.

Ранее глыба льда упала на мужчину в Новой Москве. От полученных травм пострадавший скончался.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.