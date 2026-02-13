Упавший с крыши снег убил мужчину в Новой Москве
Мужчину насмерть задавило снегом, упавшим с частного дома в СНТ «Бекасово»
Трагедия произошла в СНТ «Бекасово» в Новой Москве. Упавший с крыши снег насмерть задавил мужчину, сообщает SHOT.
Поток снега рухнул с крыши частного одноэтажного дома. Мужчина скончался до приезда скорой помощи.
Ранее в деревне Глазово в Дмитровском округе девочек 4 и 5 лет завалило снегом. Одной из пострадавших выбило зуб и ушибло руку, другой — рассекло бровь. Девочек доставили в больницу.
Также в Нижнем Новгороде глыба льда рухнула прямо на школьников. Травмы получили шесть детей.
