Упавший с крыши снег убил мужчину в Новой Москве

сегодня в 19:06

Мужчину насмерть задавило снегом, упавшим с частного дома в СНТ «Бекасово»

Трагедия произошла в СНТ «Бекасово» в Новой Москве. Упавший с крыши снег насмерть задавил мужчину, сообщает SHOT .

Поток снега рухнул с крыши частного одноэтажного дома. Мужчина скончался до приезда скорой помощи.

Ранее в деревне Глазово в Дмитровском округе девочек 4 и 5 лет завалило снегом. Одной из пострадавших выбило зуб и ушибло руку, другой — рассекло бровь. Девочек доставили в больницу.

Также в Нижнем Новгороде глыба льда рухнула прямо на школьников. Травмы получили шесть детей.

