Шестеро пострадали: глыба льда рухнула с крыши на детей в Нижнем Новгороде

сегодня в 18:09

В Нижнем Новгороде 6 школьников пострадали при сходе наледи с крыши

В Нижнем Новгороде глыба льда рухнула прямо на школьников. Травмы получили шесть детей, сообщает РЕН ТВ .

Школьники приехали в музей праздновать Масленицу. Мероприятие проходило на открытой площадке.

Наледь сошла прямо на детей, которые стояли под крышей. Один из мальчиков получил наиболее серьезные травмы. Его госпитализировали на носилках.

Ранее кусок льдины упал с крыши на 10-летнюю девочку в Ступине. Пострадавшую обследовали. Переломов у ребенка не выявлено.

