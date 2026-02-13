Рухнувшая льдина проломила грудь 10-летней девочке в Подмосковье

сегодня в 14:18

Кусок льдины упал с крыши и проломил грудь 10-летней девочке в Подмосковье, сообщает 112 .

Случай падения наледи произошел в Ступине. Девочка шла по улице Пушкина, когда на нее обрушилась глыба льда с крыши.

У ребенка выявили перелом грудного отдела позвоночника. Его госпитализировали в подольскую больницу.

Ранее глыба с крыши упала на мужчину в Солнечногорске. Пострадавшего доставили в больницу.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.