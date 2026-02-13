Рухнувшая льдина проломила грудь 10-летней девочке в Подмосковье
Девочка пострадала из-за падения льда в Ступине
Фото - © Медиасток.рф
Кусок льдины упал с крыши и проломил грудь 10-летней девочке в Подмосковье, сообщает 112.
Случай падения наледи произошел в Ступине. Девочка шла по улице Пушкина, когда на нее обрушилась глыба льда с крыши.
У ребенка выявили перелом грудного отдела позвоночника. Его госпитализировали в подольскую больницу.
Ранее глыба с крыши упала на мужчину в Солнечногорске. Пострадавшего доставили в больницу.
