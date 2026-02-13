Экстренно госпитализировали: льдина рухнула с крыши на мужчину в Подмосковье

сегодня в 13:51

50-летний мужчина пострадал в результате падения на него глыбы льда в Подмосковье, сообщает «112» .

Инцидент произошел в Солнечногорске. На мужчину рухнула наледь, отколовшаяся от крыши пятиэтажного дома.

Пострадавший доставлен в больницу.

Синоптики спрогнозировали, что в пятницу в Московском регионе пройдут осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Сохранится гололедица.

Ранее глыба снега упала с крыши на голову 11-летней девочки в Кирове. Пострадавшую в состоянии средней тяжести с травмой головы госпитализировали.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.