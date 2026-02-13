Экстренно госпитализировали: льдина рухнула с крыши на мужчину в Подмосковье
Мужчина пострадал из-за падения глыбы льда в Подмосковье
Фото - © Медиасток.рф
50-летний мужчина пострадал в результате падения на него глыбы льда в Подмосковье, сообщает «112».
Инцидент произошел в Солнечногорске. На мужчину рухнула наледь, отколовшаяся от крыши пятиэтажного дома.
Пострадавший доставлен в больницу.
Синоптики спрогнозировали, что в пятницу в Московском регионе пройдут осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Сохранится гололедица.
Ранее глыба снега упала с крыши на голову 11-летней девочки в Кирове. Пострадавшую в состоянии средней тяжести с травмой головы госпитализировали.
