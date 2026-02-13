Мокрый снег и до +3 градусов ожидается в Московском регионе в пятницу Общество сегодня в 07:13

В Подмосковье и Москве в пятницу пройдут осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, температура составит плюс 1 — плюс 3 градуса, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.