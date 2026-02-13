Мокрый снег и до +3 градусов ожидается в Московском регионе в пятницу
В Подмосковье и Москве в пятницу пройдут осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, температура составит плюс 1 — плюс 3 градуса, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
При облачной погоде сохранится гололедица.
Южный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 734 мм рт. ст.
По 14 февраля в регионе действует «желтый» уровень опасности погоды из-за гололедицы, осадков, гололеда, налипания мокрого снега на проводах и деревьях.
