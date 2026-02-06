Глыба снега упала с крыши на голову 11-летней девочки в Кирове

Глыба снега рухнула с крыши многоквартирного жилого дома на голову 11-летней школьницы в Кирове. Пострадавшую в состоянии средней тяжести с травмой головы госпитализировали, сообщает SHOT .

Инцидент произошел на Милицейской улице. Девочка отправилась в школу на уроки ко второй смене. На опубликованных кадрах видно, как школьница с рюкзаком выходит из подъезда жилого дома. В этот момент на нее с крыши падает снежная масса. От удара она упала на землю.

Прохожие поспешили пострадавшей на помощь. Девочку госпитализировали в центр травматологии.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

