Озвучены подробности о состоянии девочки, на которую рухнула глыба льда в Ступине

сегодня в 17:40

Минздрав: у пострадавшей из-за падения льда в Ступине девочки переломов нет

10-летнюю девочку, пострадавшую в Ступине из-за падения глыбы льда, обследовали. Переломов у ребенка не выявлено, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Школьнице провели компьютерную томографию. Обследование выявило сотрясение и ушибы мягких тканей, переломов не обнаружено.

«Девочка госпитализирована в Подольскую детскую больницу для наблюдения и дальнейшего лечения», — сообщили в ведомстве.

Ранее кусок льдины упал с крыши и проломил грудь 10-летней девочке. В СМИ сообщали, что у ребенка выявили перелом грудного отдела позвоночника.

