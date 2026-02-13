Озвучены подробности о состоянии девочки, на которую рухнула глыба льда в Ступине
Минздрав: у пострадавшей из-за падения льда в Ступине девочки переломов нет
10-летнюю девочку, пострадавшую в Ступине из-за падения глыбы льда, обследовали. Переломов у ребенка не выявлено, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Школьнице провели компьютерную томографию. Обследование выявило сотрясение и ушибы мягких тканей, переломов не обнаружено.
«Девочка госпитализирована в Подольскую детскую больницу для наблюдения и дальнейшего лечения», — сообщили в ведомстве.
Ранее кусок льдины упал с крыши и проломил грудь 10-летней девочке. В СМИ сообщали, что у ребенка выявили перелом грудного отдела позвоночника.
