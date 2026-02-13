Долго искали в сугробах: маленьких девочек завалило снегом в Подмосковье
Девочек 4 и 5 лет завалило снегом в Подмосковье
В деревне Глазово в Дмитровском округе девочек 4 и 5 лет завалило снегом, сообщает «112».
Детей долго искали в сугробах после того, как их завалило.
Одной из пострадавших выбило зуб и ушибло руку, другой — рассекло бровь. Девочек доставили в больницу.
Ранее в Нижнем Новгороде глыба льда рухнула прямо на школьников. Травмы получили шестеро детей.
