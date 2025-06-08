В Подмосковье из-за мощного ливня наполовину затонул Mercedes

По словам местных жителей, в населенном пункте установленная ливневка не справляется с потоком воды, а в некоторых местах ее и вовсе нет. Из-за этого мощный поток дождевой воды наполовину запрокинул Mercedes на обочину и подтопил.

Жители других населенных пунктов Подмосковья показали крупный град, который на них обрушился. Размер льдинок примерно с перепелиное яйцо и чуть больше него. В ладонь взрослого человека уместилось всего четыре такие градины.

Ранее сообщалось, что в Москве потоками воды мужчину затянуло в сточный коллектор. Очевидцы успели оказать ему помощь, вызвав спасателей и скорую помощь.

Ливень также не прошел бесследно для столичного аэропорта Внуково. Там потоками воды повредило крышу, из-за чего ливень начался внутри здания.