В Подмосковье из-за мощного ливня наполовину затонул Mercedes
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В поселке Пироговский Московской области 8 июня из-за мощного ливня набок запрокинулся и наполовину затонул автомобиль Mercedes, сообщает Mash.
По словам местных жителей, в населенном пункте установленная ливневка не справляется с потоком воды, а в некоторых местах ее и вовсе нет. Из-за этого мощный поток дождевой воды наполовину запрокинул Mercedes на обочину и подтопил.
Жители других населенных пунктов Подмосковья показали крупный град, который на них обрушился. Размер льдинок примерно с перепелиное яйцо и чуть больше него. В ладонь взрослого человека уместилось всего четыре такие градины.
Ранее сообщалось, что в Москве потоками воды мужчину затянуло в сточный коллектор. Очевидцы успели оказать ему помощь, вызвав спасателей и скорую помощь.
Ливень также не прошел бесследно для столичного аэропорта Внуково. Там потоками воды повредило крышу, из-за чего ливень начался внутри здания.