сегодня в 07:15

Дожди и порывистый ветер будут днем 9 октября в Московском регионе

В Москве и области днем 9 октября прогнозируется до 17–19 градусов. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России .

В течение суток в Московском регионе сохранится облачная погода с прояснениями. Также пройдут небольшие дожди, которые в отдельных районах могут стать умеренными.

Скорость южного ветра составит от 6 до 11 метров в секунду с порывами, местами достигающими 15 метров в секунду.

В ночное время суток температура воздуха в регионе опустится до показателей от 7 до 9 градусов тепла. Небо затянут облака, также ожидаются небольшие и умеренные осадки.

Направление ветра изменится на юго-западное. Его скорость будет 6–11 метров в секунду. Возможны отдельные порывы до 15 метров в секунду.

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