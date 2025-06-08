Видео: сильнейший ливень затопил терминал А в аэропорту Внуково в Москве

Сильнейший ливень затопил терминал А в аэропорту Внуково в Москве

8 июня на Москву обрушился мощный ливень, из-за которого в столичном аэропорту Внуково в терминале А произошел потоп. Пассажиры отмененных рейсов снимают на видео и публикуют в Сети ролики с водопадами, которые внезапно для всех образовались в потолке здания. Соответствующие кадры опубликовал Mash .

«Нормально. Вот такой потоп», — сказал автор одного из видео, который показал обстановку внутри терминала А рядом с 15-м и 16-м выходами.

На кадрах видно, как потоки воды стекают с обеих сторон большого панорамного окна, а внутри здания на полу стремительно образовывается лужа.

Предварительно известно, что из-за мощного ливня перенесены вылеты в Ереван, Псков, Санкт-Петербург и Нальчик.

Также в Сети появляются видео с Шелепихинской набережной, которая из-за мощных осадков превратилась в реку. На опубликованных RT видео видно, как автомобилисты на минимальной скорости осторожно погружаются в воду и проезжают подтопленный участок.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус сообщил, что через центр Москвы проходит мощный грозовой очаг.