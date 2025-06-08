Синоптик Леус: через центр Москвы проходит мощный грозовой очаг

Днем 8 июня природа обрушила на Москву мощные ливни, град и шквалистый ветер. По словам ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса, около 17:30 через центр российской столицы проходил мощный грозовой очаг.

«Мощный грозовой очаг, с ливнями, градом и шквалами, судя по данным метеорологических радиолокаторов, в настоящее время должен проходить по центральной части столицы», — сообщил Леус в своем Telegram-канале.

К публикации он приложил две иллюстрации, на которых схематичной стрелкой показал, что грозовой очаг двигается в сторону Ногинска и Электростали.

Ранее МЧС Москвы предупредило горожан о мощной грозе, которая принесет в город ливни, град. По данным специалистов, при шквалистом ветре есть вероятность возникновения смерчей. Горожан и туристов попросить быть максимально внимательными и, по возможности, отказаться от любых перемещений в городе. В случае необходимости, за помощью можно обращаться по короткому номеру с мобильного телефона «112» или по единому телефону доверия ГУ МЧС России по Москве: 8 (495) 637-31-01.